لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم إنا ندعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربنا إنك آتيتنا من الملك وعلمتنا من تأويل الأحاديث، فاطر السموات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.

وندعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

وندعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام، حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.