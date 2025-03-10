لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان”

ربي إني استودعتك أدعية فاض بها قلبي فأستجبها لي يا كريم اللهم بشرني بما يفرحني وأنت خير المبشرين. اللهم بشرني بما أنتظره منك وأنت خير مجيبين. اللهم إني أسألك القبول بين الخلق وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من وليته أمري. يا رب استجب لي ما أعجز عن قوله أنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلبي وﻻ أعرف كيف أرفعها إليك. فأنت حسبي ووكيلي وقوتي وضعفي. اللهم إنك أنت جابر كسري وأنت من يطيّب جرحي، لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك واكفني بك.. يا رب..

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