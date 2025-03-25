لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله.

اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك، و جنبنا فيه من سخطك و نقماتك ، و وفقنا فيه لقراءة آياتك ، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم زيّنا فيه بالستر و العفاف ، و استرنا فيه بلباس القنوع و الكفاف ، و احملنا فيه على العدل و الإنصاف ، و أمّنا فيه من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين , و ارزقنا فيه ذكرك دائما , بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم أعنا فيه على صيامه و على قيامه , و جنبنا فيه من هفواتنا و آثامنا , و ارزقنا فيه ذكرك دائما يا رب العالمين اللهم طهرنا فيه من الدنس و الأقذار ، و صبرنا فيه على كائنات الأقدار ، و وفقنا فيه للتّقى و صحبة الأبرار ، بعونك يا قرة عين المساكين.