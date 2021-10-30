لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
لا تنسوا الدعاء
اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
يارب ، امنحنا أكآليلاً منَ الراحة والهدوء، وانثر السعادة علَى أبواب قلوبنا، وطوقنا بالأمان والسكينة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجَاً، وارزقنا ما نتمنى من حَيث لآ نحتسب.
اللهم أرزقنا رزقاً لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صباً صباً ولا تجعل عيشنا كداً كداً
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اللهم إغسل قلوبنا من أوجاعها، وأرزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، وأشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور وتقبل فيه التوبة وتتسع فيه الأرزاق، ياخير من سئل وأكرم من أعطى يا حي يا قيوم.
كما اللهم أرزقنا فرح يعقوب، وفرج يونس، وتقوى يوسف، وصبر أيوب. يا رب إنا ولّيناك أمورنا فأعوذ بك من سوء حظنا وضيق صدرنا، وفراغ صبرنا، وإجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم، اللهم إجعل نفسنا نفسا طيبة، مطمئنة طائعة لك، ولا حول ولا قوة إلا بك.
استُرنا فوق الأرض وتحت الأرضِ ويوم العرضِ عليك، وأحسِن وُقوفَنا بين يديك، ولا تخزِنا يوم العرضِ عليك. اللّهم أَحسِن عاقِبتَنا في الأمور كلها، وأجِرْنا من خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة.
كما اجعَل في قُلوبِنا نوراً، وفي قُبورِنا نوراً، وفي أسماعِنا نوراً وفي أبْصارِنا نوراً، وعن يميننا نوراً وعن شِمالِنا نوراً. وفي أَهْلِنا نوراً وفي آبائِنا نوراً، في أُمَّهاتِنا نوراً وفي أَزواجِنا نوراً، وفي ذُرِّيَتِنا نوراً وأَعطِنا نوراً وأَعظِم لنا نوراً.
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