لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

لا تنسوا الدعاء

اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.

يارب ، امنحنا أكآليلاً منَ الراحة والهدوء، وانثر السعادة علَى أبواب قلوبنا، وطوقنا بالأمان والسكينة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجَاً، وارزقنا ما نتمنى من حَيث لآ نحتسب.

اللهم أرزقنا رزقاً لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صباً صباً ولا تجعل عيشنا كداً كداً