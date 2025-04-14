لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“اللهم ما أخشاه أن يكون صعباً هوّنه وما أخشاه أن يكون عسيراً يسّره وما أخشاه أن يكون شراً اجعل لي فيه خيراً ولا تجعلني أخشى سواك.. اللهم يا واسع العطاء ندعوك أن تطهرنا من جميع السيئات وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة و بعد الممات.. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم واغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما تبقى.. فنحن الضعفاء وأنت الأقوى.. يا رب”