دعاء اليوم

لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

أصبَحنا على فطرةِ الإسلامِ وكلمةِ الإخلاصِ ودينِ نبيِّنا محمَّدٍ -صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ- وملَّةِ أبينا إبراهيمَ. -صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ- حنيفاً مسلماً وما نحن منَ المشرِكينَ. اللهمّ أنت ربنا لا إله إلّا أنت خلقتنا ونحن عبادُك على عهدِك ووعدِك ما استطعنا، نعوذ بك من شرّ ما صنعنا. نبوءُ لَكَ بنعمتكَ علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنّه لا يغفرُ الذنوب إلّا أنت. لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ. وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.. سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور