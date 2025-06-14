لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

يا من أشرقت بنورك السموات، وأنارت بوجهك الظلمات، وحجبتَ جلالك عن العيون، فناجاك من بسيط الأرض النبيون والصديقون. فسمعت النجوى، وعلمت السر وأخفى، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا. وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا وأنزل علينا رحمتك. ربي لا تجعل أعيننا صغيرة لا ترى إلا الدنيا ولا تجعل قلوبنا ضيقة لا تفكر إلا بالبشر. اللهم اجعلنا أوسع نظرًا وأرقى فكرًا نرى الجنة ونعمل لها.. آمين…

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