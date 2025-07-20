لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

إِلـهَنَا مَا أعْدَلَكْ.. مِلِيكُ كُلِّ مَنْ مَلَكْ

لَبَّيْكَ، قَدْ لَبَّيْتُ لَكْ.. لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَكْ

وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكْ.. مَا خَابَ عَبْدٌ سَأَلَكْ

أَنْتَ لَهُ حَيْثُ سَلَكْ.. لَوْلاَكَ يَا رَبِّ هَلَكْ

لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَكْ.. وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكْ

فاللَّهم اغفر لقلبي إن يئس، ولساني إن سخط، ونفسي إن ضاقت، اللهم اغفر لضعفي وقلة صبري، الله بدِّل أقداري إلى أجملها، فإنك القادر الذي لا يعجزه شيء، فبك وحدك ربي تطيب الخواطر، ومن عندك تتحقق الأمنيات، يا رب استودعتك أمورا في قلبي فحققها يا إذا قلت للشيء كن فيكون.. آمين.. آمين.. آمين..