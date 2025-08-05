لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم اكفنا ما أهمنا، وما لا نهتم له، اللهم زودنا بالتقوى، واغفر لنا ذنوبنا، ووجهنا للخير أينما توجهنا، اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، اللهم اجعل لنا من كل ما أهمنا و كربنا سواء من أمر دنيانا وآخرتنا فرجًا ومخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واغفر لنا ذنوبي، وثبت رجاك في قلوبنا، واقطعه ممن سِواك، حتى لا نرجو أحدًا غيرك.

يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، اللهم إنا نسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم كف عنا ما نطيق، وما لا نطيق، اللهم فرج عنا وعن كل المسلمين آمين يا رب العالمين.

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