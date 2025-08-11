لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

يا مَن أظهر الجميل، وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، ولا يهتك الستر، يا حَسَنَ التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى.

يا كريم الصَفح، يا عظيم المنّ، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا، ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا أسألك يا الله أن لا تَشوي خلقي بالنار.. نسألك يا رب فيضة من فيضان فضلك.

وقبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرحا من بحر كرمك، أنت بيد المر كله، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرنا. فإنك واسع الكرم، ونحن ببابك واقفون، ولجودك الواسع منتظرون، يا من لا تخيب الظنون.