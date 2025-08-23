لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت.

اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم، وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم.. أن تغفر لأبنائنا وترحمهم. اللهم يا رحمن يا رحيم.

يا سميع يا عليم يا غفور يا كريم.. إنا نسألك بعدد من سجد لك في حرمك المقدس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة؟. أن تطيل عمر أبنائنا على طاعتك وان تحفظهم وأن تبارك لهم في مالهم وعملهم وتسعد قلبهم وأن تفرج كربهم وتيسر أمرهم. وأن تغفر ذنبهم وتطهر نفسهم وأن تبارك سائر أيامهم، وتوفقهم لما تحبه وترضاه.. اللهم آمين.