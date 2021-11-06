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لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

بقلم النهار أونلاين
لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
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لا تنسوا الدعاء 

 “اللهمّ إنا نسألك وأنت الرحمن الرحيم أن تلبسنا العافية حتّى تهنينا بالمعيشة، واختم لنا بالمغفرة حتّى لا تضرّنا الذّنوب، واكفنا كلّ هول دون الجنة حتّى تبلغنها برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم أعطنا من الدّنيا ما تقينا به فتنتها، وتغنينا به عن أهلها، ويكون بلاغاً لي إلى ما هو خير منها، فإنّه لا حول ولا قوّة إلّا بك”

 للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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