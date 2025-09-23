لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، أسألك يا رب أن تحفظ أبنائنا من كل سوء، وتعينهم في دراستهم، يا من أمره بين الكاف والنون، نسألك أن تقسم لهم الخير في كل طريق، وأن تصرف عنهم السوء، وأن تبلغهم آمالهم، وأن توفقهم في دراستهم وتعليمهم، وأن تبارك فيهم و عليهم، اللهم إنَّا نستودعكم أبنائنا في هذا العام الدراسي، اللهم أحفظهم من كل سوء ومن كل شر، اللهم اجعله بدايته خير وصلاح ونهايته نجاح وفلاح، نسـألك اللهم أن تلهمهم الصواب في الجواب، اللهم بارك في وقتهم ولا تحرمهم جهدهم، وأجعلهم من عسرهم يسرى، وسهل عليهم ما أشتد عليهم، يا رحمان يا رحيم.. آمين آمين آمين”