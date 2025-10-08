لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم أعنا على دينا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى.. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لنا زلاتنا، وأعفو عنا. إلهنا نسألك فرج قريب وصبراً جميل، ونسألك العافية من كل بلية ونسألك الشكر على العافية .ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. يا الله الأمان الأمان.. يا من هو في سلطانه قوي.. يا من هو في عزه لطيف.. يا من هو في لطفه شريف.. يا من هو في ملكه غني..

