لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم لا تحرمنا من سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك،اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين. يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فأغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، فأنت المقدم وأنت المؤخر، اللهم إليك مدّت يدي. وفيها عندك عظمت رغبتي، فأقبل توبتي، وأرحم ضعف قوّتي، وأغفر خطيئتي، وأقبل معذرتي، وأجعل لي من كل خير نصيباً وإلى كل خير سبيلاً.