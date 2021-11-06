لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
البدايات دائما لابد أن تأتي علينا بالنور والإشراق، كي تمنحنا الحيوية والنشاط، ولايوجد أفضل من التوجه إلى الله والتوكل عليه بأجمل عبادة تضعنا بين يديه فنحن خلقه وهو الرحمان الرحيم بعباده:
“فاللّهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتنا وأنحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ماستطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوئ لك بنعمتك علنا ونبوئ بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم،
اللهم إنّا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا، اللهم أحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا وكن لنا معينا ووفقنا لمن تحت وترضى يا رب”
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