لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“لا تدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا..”

“اللهَّم إني أسالك توفيقاً في طريقنا وراحة في أنفسنا، وتيسيراً لأمرنا. ربي نعوذ بك من شتات الأمر ومسّ الضّر وضيق الصدر. اللهم إنَّا نستغفرك من كل ذنب يعقّب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي إن كان هناك ذنب يحول بينا وبين تيسير أموري اغفره لنا، اللهم اكتب لنا تغييرا للأفضل وحقق لنا ما نتمنى ولا تجعل لنا وجعًا ولا عبئاً ولا تحّرمنا خيَرك بقلةِ شكرنا. ولا تخِذلنا بقلةِ صَبرنا ولا تُحاسِبنا بقلةِ استغفارنا، فأنت الكريمُ الذيّ وسِعت رحَمتك كل شيء.. آمين آمين آمين..”