لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، يا حي يا قيوم أن تبارك لنا في أولادنا ولا تضرهم و أن توفقهم لطاعتك وترزقنا برهم. اللهم مدد لنا على أحسن حال في أعمارهم وأفسح لهم بعافية في آجالهم ورب لنا تربية طيبة صغيرهم وقوي لنا ضعيفهم. وأنبتهم نباتا حسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرا وباطنا واحفظهم من كل سوء ومكروه حسا ومعنى وعافهم في أنفسهم ودينهم وأخلاقهم. وفي كل ماعنيت به أمرهم. وارزقهم عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا ووفهم للقيام بأداء الحقوق. وجنبهم الوقوع في المعاصي والعقوق واجعلهم أبرارا أتقياء لأوامرك سامعين. مطيعين وعما نهايتنا منتهين وبهدي نبيك صلى الله عليه وسلم مهتدين ولأوليائك محبين ومناصحين. ولأعدائك معاندين ومبغضين يا أرحم الراحمين.