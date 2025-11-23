لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

رب لا تحجب دعوتي.. ولا ترد مسألتي.. ولا تدعني بحسرتي.. ولا تكلني إلى حولي وقوّتي.. وارحم عجزي.. فقد ضاق صدري.. وتاه فكري.. وتحيّرت في أمري.. وأنت العالم سبحانك بسري وجهري..

المالك لنفعي وضري.. القادر على تفريج كربي.. وتيسير عسري.. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين.. وتوفنا مسلمين تائبين..

اللهم ارحم تضرعنا بين يديك.. وقوّمنا إذا اعوججنا.. وادعنّا اذا استقمنا.. وكن لنا ولا تكن علينا.. آمين آمين آمين