لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللّهم لا هادي لمن أضللت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت، اللهم أنت الحليم فلا تعجل وأنت الجواد فلا تبخل وأنت العزيز فلا تذلّ. وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. إهدنا فمن هديت وعافنا فيمن عافيت وأقض عنا برحمتك شرّ ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، أمنّا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.