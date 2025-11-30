لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

بسم الله أصبحنا وأمسينا، نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن الجنة حق، والنار حق. وأن الساعة آتيه لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين. اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

اللهم إنا أنسألك يا من لا تغلطه المسائل.

يا من يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.