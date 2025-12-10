لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

لا إله إلا الله عدد الدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله عدد النبات والشجر. لا إله إلا الله عدد القطر والمطر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون. لا إله إلا الله خير مما يجمعون، لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور.

اللهم إنا نرجو رحمتك فلا تحل علينا غضبك، اللهم أنت السميع المجيب فلا تردنا ونحن أمام باب. اللهم يا فارج الهم وكاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا. وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين.. آمين آمين آمين