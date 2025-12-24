لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“إلهي بمن نستعين إن لم تعنا، وبحبل من نعتصم إن قطعت حبلك عنا، فمن سواك ندعوا، ومن غيرك نرجوا، ما لنا أحد سواك يا الله، اللهم لا تسلمنا إلى عدو يؤذينا ولا إلى صديق يردينا وارزقنا رزقًا حلالًا يغنينا ولا تشمت أعداءنا بنا، واجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا فأنت المداوي وأنت ثقتي ورجائي، اللهم افتح لنا أبواب الخير والتيسير وسُدّ عنا باب الشر والتعسير واكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، رب إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين.. فتب علينا واغفر لنا وتولى أمورنا يا كريم”