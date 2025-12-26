لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللّهم اجعل أبناءنا من الموسع عليهم في الرزق الحلال، المعوذين من الذلّ إلا لك والمجارين من الظلم بعدلك، والمعافين من البلاء برحمتك.

اللّهم ألطف بهم في قضائك وعافهم من جميع بلائك ووفقهم لما يرضيك وباعد بينهم وبين جميع معاصيك ونوّر أبصارهم وبصائرهم.

اللّهم وفّقهم للخير والصواب، واحفظهم من الخطأ بتقواك. اللّهم اجعل لهم الذكر الجميل في الدنيا والآخرة. وألبسهم من ملابس الجمال والكمال الحلل الفاخرة.

اللّهم أعنا على تربيتهم، وبرهم، وتأديبهم، وتعليمهم.اللّهم أنظرهم بعينك، وتولهم بعونك، واحرسهم بعفوك ومنّك. وأيّدهم بجيش المحبة، واسقهم من شراب محبتك أكرم شربة.