لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

لا تنسوا الدعاء

اللهم بارك لنا في أعمارنا وزد ووسع لنا في أرزاقنا، اللهم إجمعنا في جنات النعيم مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في ظل ممدود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، اللهم إرزقنا السعادة حيثما كنا ويسّر لنا أمرنا وأسعد قلوبنا ووفقنا في حياتنا.

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3800.3801.3802 طالع أيضا: صبايا بحاجة للاهتمام والرعاية مواضيع ذات الصلة 📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

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نافذة على الحياة الزوجية.

كيف تحافظين على زوجك

للحفاظ على الزوج ، و كي لا يمل من الحياة الزوجية ، خصوصا و أن الرجل أقرب إلى الشعور بالملل أكثر من المرأة ، إتفق خبراء العلاقات الإنسانية على نصائح هامة تمكن الزوجة من فهم طبيعة الرجل و معرفة ما يريده و الحفاظ عليه حتى لا يهرب من المنزل إلى مكان آخر ، و حتى لا يجبر للجوء إلى إمرأة أخرى تقدم له ما عجزت الزوجة عن تقديمه.