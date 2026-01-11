دعاء اليوم.

لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم يا سميع الدعاء، يا واسع العطاء، يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك إيماناً دائما، ونسألك قلباً خاشعاً. ونسألك علماً نافعاً، ونسألك يقيناً صادقاً، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس.. يا رب ندعوك أن تُطَهّرنا من جميعِ السيئات، وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات، وأن تَبلِغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات .

