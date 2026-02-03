لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم.. أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة.. يا من إذا سأله المضطر أجاب.. يا من يقول للشيء كن فيكون.. اللهم لا تردنا خائبين.. وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين.. اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين.. ولا ضالين ولا مضلين.. واغفر لنا إلى يوم الدين.. برحمتك يا أرحم الرحمين.. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. ونستعيذ بك من شر ما استعاذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. اللهم ارزقنا مغفرتك بلا عذاب.. وجنتك بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب.. اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان.. اللَّهم آمين.. آمين.. آمين..