لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله.

اللهم بارك لنا في أعمارنا و زد ووسع لنا في أرزاقنا. وإجمعنا في جنات النعيم مع حبيبنا محمد في ظل ممدود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة انك مجيب الدعاء. و إرزقنا السعادة حيثما رحلنا و العافية .

ويسر لنا أمرنا وأسعد قلوبنا ووفقنا، يا رحمان يا رحيم برحمتكم نستغيث. أعطنا خير مات تعطي السائلين، وإجمع لنا صلاح الدنيا والدين، وإغفر لنا ولجميع المسلمين انك غفور رحيم. يا الله طهر برحمتك قلوبنا . وإنزع القلق من نفوسنا وإطرد الشياطين من بيوتنا وإنزل السكينة في أرواحنا، وإطرح البركة في أولادنا وأموالنا.