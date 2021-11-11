لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله.
اللهم بارك لنا في أعمارنا و زد ووسع لنا في أرزاقنا. وإجمعنا في جنات النعيم مع حبيبنا محمد في ظل ممدود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة انك مجيب الدعاء. و إرزقنا السعادة حيثما رحلنا و العافية .
ويسر لنا أمرنا وأسعد قلوبنا ووفقنا، يا رحمان يا رحيم برحمتكم نستغيث. أعطنا خير مات تعطي السائلين، وإجمع لنا صلاح الدنيا والدين، وإغفر لنا ولجميع المسلمين انك غفور رحيم. يا الله طهر برحمتك قلوبنا . وإنزع القلق من نفوسنا وإطرد الشياطين من بيوتنا وإنزل السكينة في أرواحنا، وإطرح البركة في أولادنا وأموالنا.
للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802
طالع أيضا:
مواضيع ذات الصلة
هذا هو حالنا بالدنيا، ناس تحت التراب وتزورنا في المنام وناس فوق التراب ولا ترد علينا السلام.
قد تسكن قصرا وتضيق بك الحياة وقد تسكن كهفا ويشرح الله صدرك.
وقد تكون أبيضا ويستحلك السواد، وقد تكون أسودا ويشعّ منك النور.
كما قد يكون لك إخوة و تعيش وحيدا ، وقد تكون وحيدا ولك إخوة.
قد ترى الأصدقاء يطعنون ظهرك، وقد ترى الأعداء ينقذون حياتك.
قد ترى أغنياء يرتشون وفقراء يتصدقون.
📌📌 يتيح لكم تطبيق
نهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp