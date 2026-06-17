لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“يا رب نسألك بجلال وجهك وبنورك الذى ملأ أركان العرش وبالنور الذىي أشرقت به السموات والأرض أن تعيننا على الدنيا بتثبيت قلوبنا وعلى أخرتنا بالتقوى وان تجعلنا في أعلى عليين مع الملائكة المقربين وان تكتبنا من أصحاب الفضل الذين يخفف عنهم الحساب، اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادةً لي في كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شر”

آمين.. آمين.. آمين

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