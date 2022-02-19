لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
اللهم يا من قلت وقولك الحق (وبالوالدين إحسانا). إنا نسألك رضاك ثم رضاء الوالدين يا رب اغفر لوالدينا وارحم والدينا. وتجاوز عن والدينا الأحياء منهم والأموات. اجعلنا يا الله من أحب الناس إلى والدينا ومن أقرب الأبناء لهما، وأكرمنا بحسن السؤال لهما والحرص عليهما، اللهم لا تشغلنا عنهم لا بمال ولا بزوجات. ولا بولد اللهم ارزقنا برهم في حياتهم وبعد وفاتهم.
لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
بفضلك يا الله أعني، وابسط لي واكفني، وبذلك اجعل الرضا يغمر قلبي وبارك لي فيما رزقتني، وفيما خولتني. كما اجعلني في كل حالاتي محفوظ مجار، إنك رحيم واقض عني كل ما عليا لك في وجه من وجوه طاعتك فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقتي وغفلتي، يا عظيم يا واسع يا كريم.
طالع أيضا :
مواضيع ذات صلة
مما راق لي
إن ضاقت بك النفس عما بك، ومزق الشك قلبك واستبدّ بك، وتلفت فلم تجد بمن تثق، وغدا قلبك يحترق، وأصبح القريب منك غريب، وقلبه يحمل ثقلاً وصخرا رهيبا ولفك ليل، وحزن ولهف وأغلق الناس باب الود وانصرفوا، فكن موقنا. بأن هنالك باب يفيض رحمة، كذلك نورا وهدى ورحابا باب إليه قلوب الخلق تنطلق، فعند ربك باب لا ينغلق.
استشعر نفسك بين طريقين: أحدهما يشير إلى الجنة، والآخر يشير إلى النار، وعلى كل طريق داعي وأنت تارة تسير إلى هذه وتارة إلى تلك، ثم تسير إلى الجنة، ولا يلبث داعي النار أن يغريك ويلبس عليك أمرك،
📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.