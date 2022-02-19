لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم يا من قلت وقولك الحق (وبالوالدين إحسانا). إنا نسألك رضاك ثم رضاء الوالدين يا رب اغفر لوالدينا وارحم والدينا. وتجاوز عن والدينا الأحياء منهم والأموات. اجعلنا يا الله من أحب الناس إلى والدينا ومن أقرب الأبناء لهما، وأكرمنا بحسن السؤال لهما والحرص عليهما، اللهم لا تشغلنا عنهم لا بمال ولا بزوجات. ولا بولد اللهم ارزقنا برهم في حياتهم وبعد وفاتهم.

لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

بفضلك يا الله أعني، وابسط لي واكفني، وبذلك اجعل الرضا يغمر قلبي وبارك لي فيما رزقتني، وفيما خولتني. كما اجعلني في كل حالاتي محفوظ مجار، إنك رحيم واقض عني كل ما عليا لك في وجه من وجوه طاعتك فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقتي وغفلتي، يا عظيم يا واسع يا كريم.

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