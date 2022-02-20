لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“يا رب على نسائم هذه الأيام المباركة، أرسل أمنياتي فتقبلها عندك يا رب، اللهم لا ترينا في ذريتنا وأحببنا أي مكروه، ولا يمسهم أي حزن، أسألك اللهم سعادة لا تفارقهم اللهم ابتسامة مرسومة على محياهم إلى الأبد،

اللهم النجاح والتوفيق في حياتهم يا الله، اللهم إن وضعتهم في ودائعك، لا يمس أجسادهم ضعف فيمس قلبي أضعافه اللهم سلمهم من التعب والأحزان. وسخر لهم الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها، وأرزقهم سعادة الدارين يا قادر يا كريم، فبعزتك استجب لدعائنا”

لا تنسوا الدعاء

بفضلك يا الله أعني، وابسط لي واكفني، وبذلك اجعل الرضا يغمر قلبي وبارك لي فيما رزقتني، وفيما خولتني. كما اجعلني في كل حالاتي محفوظ مجار، إنك رحيم واقض عني كل ما عليا لك في وجه من وجوه طاعتك فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقتي وغفلتي، يا عظيم يا واسع يا كريم.

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