لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
“يا رب على نسائم هذه الأيام المباركة، أرسل أمنياتي فتقبلها عندك يا رب، اللهم لا ترينا في ذريتنا وأحببنا أي مكروه، ولا يمسهم أي حزن، أسألك اللهم سعادة لا تفارقهم اللهم ابتسامة مرسومة على محياهم إلى الأبد،
اللهم النجاح والتوفيق في حياتهم يا الله، اللهم إن وضعتهم في ودائعك، لا يمس أجسادهم ضعف فيمس قلبي أضعافه اللهم سلمهم من التعب والأحزان. وسخر لهم الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها، وأرزقهم سعادة الدارين يا قادر يا كريم، فبعزتك استجب لدعائنا”
لا تنسوا الدعاء
بفضلك يا الله أعني، وابسط لي واكفني، وبذلك اجعل الرضا يغمر قلبي وبارك لي فيما رزقتني، وفيما خولتني. كما اجعلني في كل حالاتي محفوظ مجار، إنك رحيم واقض عني كل ما عليا لك في وجه من وجوه طاعتك فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقتي وغفلتي، يا عظيم يا واسع يا كريم.
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مما راق لي
إن ضاقت بك النفس عما بك، ومزق الشك قلبك واستبدّ بك، وتلفت فلم تجد بمن تثق، وغدا قلبك يحترق، وأصبح القريب منك غريب، وقلبه يحمل ثقلاً وصخرا رهيبا ولفك ليل، وحزن ولهف وأغلق الناس باب الود وانصرفوا، فكن موقنا. بأن هنالك باب يفيض رحمة، كذلك نورا وهدى ورحابا باب إليه قلوب الخلق تنطلق، فعند ربك باب لا ينغلق.
استشعر نفسك بين طريقين: أحدهما يشير إلى الجنة، والآخر يشير إلى النار، وعلى كل طريق داعي وأنت تارة تسير إلى هذه وتارة إلى تلك، ثم تسير إلى الجنة، ولا يلبث داعي النار أن يغريك ويلبس عليك أمرك،
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