لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم يا مسخر الجبال الراسية وملين القلوب القاسية،سخر لنا جنود الأرض وملائكة السماء وكل قلب وليته أمرنا وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وازقنا من واسع فضلك يا الله.

يا جبرا السماوات والأرض أرزقنا جبرا يليق بك، جبرا أت أهله ووليته برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إرزقنا في كل خفقة قلب فرحا وحمدا وشكرا، وفي كل طرفة عين طاعة وعونا وعافية وحفظا وسكينة ورزقا وأمنا، وفي كل دعاء إجابة ورحمة وغفرانا اللهم يا حي ياقيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث غير حالنا لأفضل حال ووسع لنا في أرزاقنا وأرزقنا رزقا واسعا عاجلا مباركا.