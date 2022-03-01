لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم أننا صابرون كما أمرتنا فبشرنا كما وعدتنا اللهم انظر إلينـا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا وتغفر ذنوبنا وتردنا إليك ردا جميلا يارب إنا أسألك أن تبشرنا بشارة خير تجعلنا ننسى كل ما مضى من تعب بشارة تفرح قلوبنا وتجعلنا نسجد شاكرين لتدبيرك.

يا الله أيقظنا على نور الجنة إن غفت أعيننا بأمرك ولم تستيقظ ربي ليس لنا في الكون إله إلا أنت وليس في العالم رب يرجى سواك اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وأقرب عبادك إليك وارحمنا وأهدنا وأجبرنا وارزقنا وعافنا يارب خابت الظنون إلا بك وخاب الرجاء إلا منك فسخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم خير لنا

يا رب اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا‌ ترد وافتح لنا بابا في الجنة لا‌ يسد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليع وسلم اللهم حبب خير خلفك فينا ومن حوض نبيك اسقنا وفي جنتِك اونا وبرحمتك احتوا وأمنيتنا أعطِنا وبفضلِك أغننا ولطاعتك أهدنا ومن عذاب النار احمنا ومن شر كل حاسد اكفنا.

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