لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
“اللهم أسلمنا أنفسنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولنا ولا منجا منك إلا إليك آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنَّا في كل يوم في ذمتك وجوارك، اللهم إنا نستودعك ديننا وأنفسنا ودنيانا وآخرتنا، ونعوذ بك يا عظيم من شر خلقك جميعًا، ونعوذ بك من شر ما يبلس به إبليس وجنوده”
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للعبرة والتفكر
مهما طال أي شي.. فلن يستمر للأبد تعامل مع الأيام وكأن كل يوم هو بداية جديد، فهناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية.. أجل البداية، وهناك أبوابا نشعر أنها مغلقة،ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي..
واعلم.. إن لم تكن سعيدا داخليا لن تكون سعيدا خارجيا، إن لم تكن سعيدا كما أنت الآن لن تكون سعيدا عندما تصبح ما على تريد، إن لم تكن سعيدا بما عندك الآن لن تكون سعيدا عندما تحصل عليه لاحقا، إن لم تكن سعيدا بحياتك ال
آن لن تكون سعيدا بأي حياة أخرى.
أخي أختي.. زن كلماتك في كل أمور حياتك واجعل مراعاة شعور الآخرين جزءا من شخصيتك حتى لا يأتي يوم تجدك فيه وحيداً مع جرحك.
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