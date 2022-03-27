لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المتفردين، ويا حرزَ اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، يا من يقبل من تاب، ويعفو عمن أناب، يا من يتأنى على الخطائين، ويحلم عن الجاهلين، يا من لا يضيع مطيعاً، ولا ينسى صفياً، يا من استدرك بالتوبة ذنوبنا، وكشف بالرحمة غمنا، وصفح عن جُرمنا بعد جهلنا، وأحسن إلينا بعد إساءتنا..

اللهم حسِّن أخلاقنا وثبت أقدامنا، وطيب أثر كلماتنا، واجعلنا مهتدين بنورك، لا نرجو سواك، ولا يلهنا عن عبادتك مال ولا جاه، وصلي على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام يا ذا الجلال والإكرام..”