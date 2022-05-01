لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

حياة برمتها لا تنسى أن تعيشها

يتصور الكثير من الناس. أن الأولية في الحياة هو السعي لتحقيق الأهداف ثم بعد ذلك نستمتع بها، لكن هذا تصور خاطئ لأن الحياة فرصة لا تؤجل الاستمتاع بها، كما لا يجب أن تضع سعادتك في المرتبة الأخيرة، فمثلاً بعضهم يقول: “عندما أحصل على الوظيفة الفلانية سأكون أسعد الناس”.

كذلك البعض يقول: “عندما أحصل على المال الفلاني سأكون مرتاح البال”. ثم يأتي الواقع وهكذا تكون صدمة لبعض الناس، إذا لم تستشعر “الآن” السعادة والحبور والابتهاج ولو تصنعا، فإنك لن تساعد نفسك. لأن تبذل السبب لبلوغ الهدف وعقلك لن يميز بين الواقع والخي .

حياة برمتها لا تنسى أن تعيشها

لكل قرائنا الكرام. علينا أن ندرك أن هناك اختلافا بين الإنجاز حتى تكون سعيدا، وبين أن تنجز بينما أنت سعيد، لأن النجاح الحقيقي ليس في الوصول للشيءِ المرادِ إنجازه بالضرورة، بل إن الطريق للإنجاز والسعي له بجد وتفاني وتوكل تام على الله تعالى وبغض النظر عن النتيجة. فقد بذلت الأسباب والباقي على مسبب الأسباب.

نصيحة لي وللجميع. يجب أن تناضلوا حتى تعيشوا كل يوم في حياتكم إلى منتهاه، واعتصروا ما تستطيعون من رحيق السعادة من كل لحظة تمر بكم. وبدلاً من أن تقيسوا قيمة حياتكم بمدى تقدمكم في تحقيقِ هدف واحد . تذكروا أن الوجهةَ التي تتجهون إليها أهم من النتائج المؤقتة.

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