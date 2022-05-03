لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئن القلوب الخائفة، اللهم علمني واستخدمني، وأنصفني وانصرني، وأكرمني وارفع ذكري ودرجاتي في الدنيا والآخرة اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر، وإيماني بك يهديني إلى كل خير، ورجائي فيك يحفظني من كل ضر.. إلهي، هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، أنت المعافي فعافني وأعفو عني وتولى أمري ربى، كُـن مـعي فـي كل الـظــروف، وأرنــي عـجـائــب قـدرتـــك فــي أصـعب الأيـام.

اللهم نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتتقبلها منها اللهم اعتقنا من عذاب الدنيا ومن عذاب القبر واكتبنا من عتقائك من النار اللهم أكرمنا واجعلنا من عبادك الذين غفرت لهم ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم وفتحت لهم أبواب الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين.