 لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

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إلى كل من ضاقت به الدنيا

لا تيأس إذا تعثرت أقدامك، وسقطت في حفرة واسعة، لانك سوف تخرج منها. وأنت أكثر تماسكا وقوة كذلك لا تنسى “والله مع الصابرين”.

كما لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، لانك سوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة و الابتسامة.

ولا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجه شخص تحبه مهما كانت صفاته.

أيضا لا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

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