لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم لا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك، اللهم أرزقنا الخلاص في الدعوات، والقبول في الطاعات، والشكر عند الخيرات، والخشوع في الصلوات ، والعفو عند العثرات، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة إيمانا كاملا ورزقا واسعاـ وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا .

اللهم أخرجنا من الضيق إلى واسع رحمتك وعفوك وشفائك وأمانك، يا رب ، يا أرحم الراحمين.