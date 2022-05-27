لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
اللهم لا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك، اللهم أرزقنا الخلاص في الدعوات، والقبول في الطاعات، والشكر عند الخيرات، والخشوع في الصلوات ، والعفو عند العثرات، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة إيمانا كاملا ورزقا واسعاـ وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا .
اللهم أخرجنا من الضيق إلى واسع رحمتك وعفوك وشفائك وأمانك، يا رب ، يا أرحم الراحمين.
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ما قل ودل
في حياتك احسب خطواتك ولا ترفع سقف توقعاتك وإياك أن تتعثر، وإن تعثرت انهض من جديد تلك العثرة بمثابة درس جديد من دروس الحياة. في حياتك لا تعطي كلك لمن يعطيك بعضه، ولا تلقي بكل ثقلك على من لا يقدر حتى على حمل نفسه توكأ على نفسك وكن أنت دائما ولا تتلون فقد خلقت بعقل.
ما قل ودل
في حياتك كن مختلفا بأخلاقك حيث ثباتك يذكر لك مع من تختلف كذلك احفظ مقامك ولا تثق بالكلام ثق بالمواقف.
كما في حياتك كن صديق نفسك أولا .واختر صداقاتك حسب حروف الوفاء وليس حسب حروف الهجاء.