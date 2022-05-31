لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وَخَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ الْعَمَلِ، وَخَيْرَ الثَّوَابِ، وَخَيْرَ الْحَيَاةِ، وَخَيْرَ الْمَمَاتِ، فَثَبِّتْنِنا، وَثَقِّل مَوَازِينِنا، وَحَقِّقْ إِيمَانِنا، وَارْفَعنا وَتَقَبَّلْ صَلواتنا، وَاغْفِرْ خَطِيئَتِنا، وَنسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلاَ مِنَ الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ، وَخَوَاتِمَهُ، وَجَوَامِعَهُ، وَأَوَّلَهُ، وَظَاهِرَهُ، وَبَاطِنَهُ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَا مِنَ الْجَنَّةِ آمِينْ،

اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ خَيْرَ مَا نأتِي، وَخَيْرَ مَا نفْعَلُ، وَخَيْرَ مَا نعْمَلُ، وَخَيْرَ مَا بَطَنَ، وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ، وَالدَّرَجَاتِ العُلَا مِنَ الْجَنَّةِ …آمِينْ يا رب العالمين.