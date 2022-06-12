لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم لا تجعل نعيمك يشغلنا عن حمدك ولا تجعل بلائك يشغلنا عن اسغفارك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى ولك الحمد وانت ترضى ولك الحمد على هذا الحمد ولك الحمد يا رب على كل حال، اللهم أجعل قلوبنا خزائن توحيدك،

وأجعل ألسنتنا مفاتيح تمجيدك وجوارحنا خدم طاعتك، وعزنا في الذل لك، وأمننا في الخوف منك، اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، الذاكرين لفضلك، واغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي إنك خير الغافرين.. آمين آمين آمين