لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم أعنا على دينا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لنا زلاتنا، وأعفو عنا، إلهنا نسألك فرج قريب وصبراً جميل، ونسألك العافية من كل بلية ونسألك الشكر على العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس،

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم يا الله الأمان الأمان. يا من هو في سلطانه قوي و من هو في عزه لطيف و في لطفه شريف يا من هو في ملكه غني.

يا الله لك الحمد حتّى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرّضى لك الحمد كاللذين قالوا خيراً ممّا نقول، ولك الحمد كالّذي تقول، ولك الحمد على كلّ حال، اللهمّ لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، وأنت بكلّ شيءٍ عليم.