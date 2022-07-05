لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم أحفظ الجزائر واجعلها في أمانك وإحسانك اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم أنت ملاذنا وأنت عياذنا وعليك اتكالنا اللهم من أراد ببلدنا وشعبنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى،

يا رب اجعلهم يتبعون الحق وبه يعدلون، اللهم أيدهم بالحق، وأيد الحق بهم، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة ناصحة راشدة من أهل الخير والصلاح، تدلهم على الخير وتعينهم عليه وجنبهم بطانة السوء الخائنة، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلدنا الجزائر آمنا سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين.. آمين آمين آمين