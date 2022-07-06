لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم إنى أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى. وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه، وأن ترزقنا من رزقك وأن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم لا تطوي صفحة هذه الأيام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا. وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت لدعواتنا. وأصلحت أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا،

لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

يا رب أجعل أيام ذي الحجة نصر وعز وخير وفلاح ونجاح لي ولأحبتي ولجميع المسلمين، اللهم وأفتح لنا الأبواب المغلقة،‏ اللهم ارحمنا إذا التفت الساق بالساق اللهم أعنا على سكرات الموت ولا تأخذنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا، اللهم أجرنا من موت الغفلة اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت. وحسن الخاتمه يا كريم يا حنين آمين