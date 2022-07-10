لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين، بسم الله أصبحنا وأمسينا،
نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتيه لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
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وقفة:
في باطن كل ظلمة نور.. وحقيقة كل إرادة إصرار.. وخلف كل حلم أمنية.. ووراء كل كيان رسالة.. فما أجمل أن تكون السعادة رسالة نسعى جميعا للوصول إليها والتعرف عليها كما ينبغي، فالحياة بجميع تفاصيلها تضل حيوية وتستوعب الكثير فمرحبا للأمل واترك الكبت يغادر صدرك؛ كي تعانق الفضاءات وتعيش الحرية لتنطق بشهادة الحب وتتنفس الحياة وتنظر لإشراق الشمس وتلتم بحبها من جديد.
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