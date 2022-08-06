لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“اللهم إننا صابرون كما أمرتنا، فبشرنا كما وعدتنا، اللهم انظر إلينـا نظرة رضا تهدي بها قلوُبنا وتغفر ذنوُبنا وتردّنا إليك رداً جميلا، اللهم إنّا أسألك أن تبشرنا بشارة خير تجعلنا ننسى كل ما مضى من تعب، بشارة تفرح قلوبنا وتجعلنا نسجد شاكرين لتدبيرك،

يا رب أيقظنا على نور الجنة إن غفت أعيننا بأمرك ولم تستيقظ، ربّي ليس لنا في الكون إله إلا أنت، وليس في العَالم ربّ يُرجى سِواك، اللهُم اجعلنا أسعَد خلقك بك، وأقرب عبادك إليك، وارحمنا وأهدنا وأجبرنا وارزقنا وعافنا،‎​ يا رب خابت الظنون إلا بك وخاب الرجاء إلا منك، فسخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم خير لنا يا رب”