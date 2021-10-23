لا تنسوا الدعاء

من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به منّي، اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3802 طالع أيضا: صبايا بحاجة للاهتمام والرعاية 📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp