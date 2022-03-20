لا تنسو الدعاء فهو عبادة يحبها الله

من أروع ما قرأت عن السجود

إذا أردت الذرية الصالحة قل وأنت ساجد:(رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء) وردد: (رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين).

إذا أٍدت البركة في بيتك قل وأنت ساجد: (رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين).

وإذا أردت الشهادة، قل وأنت ساجد: (ربنا ءامنا وفأكتبنا مع الشاهدين).

أما ان أردت أن يلهمك الله الصبر، قل وأنت ساجد: (ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين).

وان أردت قبول عملك،قل وأنت ساجد :(ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم).

وإذا خفت أن يزوغ قلبك، قل وأنت ساجد:(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب).

لتبعد الشياطين عنك، قل وأنت ساجد:(وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون).

إذا كنت مريضا، قل وأنت ساجد: (وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين).

فإذا كنت تريد أن تعصم من عذاب جهنم، فقل وأنت ساجد: ربنا أصرف علينا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما).

إذا كنت تريد زوجا /ة مطيعا/ة وابناء بارين، فقل وأنت ساجد: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وإجعلنا من للمتقين إماما).

إذا كنت مهموما، قل وأنت ساجد: (حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم).

وان كنت ترغب في التوفيق من الله، قل وأنت ساجد: (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب).

إذا كنت حزين، قل وأنت ساجد: (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله).

أما إذا كنت تريد المحافظة على الصلوات أنت وذريتك، قل وأنت ساجد: (ربي إجعلني مقيما للصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء).

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