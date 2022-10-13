لا تنسو الدعاء فهو عبادة يحبها الله

اللهم إغسل قلوبنا من أوجاعها، وأرزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، وأشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور وتقبل فيه التوبة وتتسع فيه الأرزاق، يا خير من سئل وأكرم من أعطى يا حي يا قيوم. اللهم أرزقنا فرح يعقوب، وفرج يونس، وتقوى يوسف، وصبر أيوب.

يا رب إنا ولّيناك أمورنا فأعوذ بك من سوء حظنا وضيق صدرنا، وفراغ صبرنا، وإجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم، اللهم إجعل نفسنا نفسا طيبة، مطمئنة طائعة لك، ولا حول ولا قوة إلا بك.