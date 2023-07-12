لا توظيف مباشر للدكاترة البطالين وعودة نمط المسابقات العادي لاحقا

ستنطلق وزارة التعليم والبحث العلمي، في عملية توظيف استثنائية خلال الأيام القليلة القادمة، تشمل فقط الدكاترة غير الأجراء أو ما يصطلح عليهم “الدكاترة البطالين”.

وأفادت مصادر رسمية بمبنى الوزارةـ في حديث خصت به “النهار اونلاين”، بأن العملية هذه تعد الأولى من نوعها في تاريخ القطاع من حيث الشكل والمضمون وعدد المناصب الذي وصل إلى 8 آلاف منصب. وهو نفس عدد الدكاترة غير الأجراء.

قبل أن تشير إلى أن العودة إلى نظام المسابقات بنمطها العادي، سيكون لاحقا بمجرد توفير مناصب مالية جديدة “أكيد ستكون هناك مسابقات جديدة لفائدة الدكاترة الأجراء”.

وأوضحت هنا، بأن هدف الوزارة هو توظيف هذه الفئة من الدكاترة الذين لا يملكون أي أجر، في مقترح تقدم به المسؤول الأول على القطاع حظي بموافقة من رئيس الجمهورية.

واستطردت “الوزارة استلمت رخصة استثنائية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوظيف الدكاترة غير الأجراء، في مسابقات يتم تنظيمها على مستوى كل مؤسسة جامعية حسب الاحتياجيات. وفي حال عدم نجاحهم في المسابقة يتم توظيفهم كأساتذة متعاقدين، يستفيدون من نفس اجر الأستاذ قسم ب. وفي حال عدم حصولهم على منصب أستاذ متعاقد يتم توظيفهم على مستوى مراكز البحث. وبهذا تكون الوزارة قد قامت بامتصاص البطالة لهذه الفئة، وذلك دونى اللجوء إلى عملية توظيف مباشر”.

وعلى صعيد مغاير، كشفت أن المقاعد البيداغوجية الجديدة وصل إلى 40 ألف مقعد. تزامنا وتدشين مدرستين عليتين بمدينة سيدي عبد الله غربي العاصمة. ومدرسة عليا للأساتذة بولاية سعيدة، وأخرى للفلاحة الرعوية بولاية الجلفة .

كما ذكرت، أن التسجيل هذه السنة الذي سينطلق بداية من 19 جويلية سيكون رقمي 100 بالمائة مع تطبيق سياسة صفر ورقة في القطاع. وأضافت أن المصالح الوزارية بصدد وضع الروتوشات الأخيرة الخاصة بدليل الطالب الجامعية وضبط المعدلات الدنيا لكل تخصص.